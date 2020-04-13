Выложен «гороскоп Тамары Глобы» для знаков, которым грозит полная нищета в 2020-м

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13 апреля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Бездомный на улицах Москвы, Galina Barbieri / globallookpress.com

Людям, рожденным под знаками Льва, Весов и Скорпиона, грозит полная нищета в 2020 году. Об этом говорится в опубликованном в блогосфере гороскопе, который якобы составила астролог Тамара Глоба.

В данном материале отмечается, что Львы не привыкли себе в чем-то отказывать, однако разворачивающийся экономический кризис заставит их пересмотреть свои взгляды на жизнь. Представители знака смогут минимизировать убытки, если перестанут сорить деньгами.

Весам и до кризиса приходилось экономить на многом, в течение 2020-го их финансовое положение должно еще более ухудшиться. В прогнозе говорится, что над Весами нависнет угроза потери работы.

Скорпионы, несмотря на ухудшающуюся ситуацию в экономике, продолжают жить на широкую ногу. Даже если сейчас эти люди одумаются, они не смогут избежать нищеты, предсказывает гороскоп. Случившееся должно стать для представителей знака уроком на будущее.

Ранее сообщалось, что индийский астролог Пунит Нахата назвал «виновницу» пандемии коронавируса COVID-19.