Выложено предсказание «баварского пророка» о гражданской войне в России во время Третьей мировой

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23 апреля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: volkovysk.by

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Скончавшийся в 1959 году немецкий экстрасенс Алоис Ирльмайер предсказал гражданскую войну в России во время Третьей мировой. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад в сети.

Как пишет портал volkovysk.by, медиум спрогнозировал, что в ходе нового глобального конфликта армии мусульманских стран пойдут в наступление на Западную Европу, а Китай с помощью бактериологического оружия завоюет Индию. Также на поле боя столкнутся Иран и Турция.

Из предсказания Ирльмайера, прозванного «баварским пророком», следует, что в России в этот временной период произойдет революция и гражданская война, которые приведут к большому количеству жертв. В результате данного конфликта жители страны снова станут религиозными, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что украинский астролог Влад Росс поведал, при каком условии в бывшей советской республике наступит экономический коллапс.