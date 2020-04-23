Озвучен прогноз ученика Павла Глобы возможном коллапсе на Украине из-за COVID-19

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23 апреля 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Украинские медики, Mykola Myakshykov / globallookpress.com

Украине грозит экономический и финансовый коллапс из-за эпидемии коронавируса COVID-19. С соответствующим прогнозом выступил киевский астролог Влад Росс, пишут отечественные интернет-СМИ.

Предсказатель, являющийся учеником астролога Павла Глобы, отметил, что начинать отменять карантинные меры нужно за несколько дней до новолуния, которое произойдет 22 мая. Если власть промедлит, страну ждет коллапс, предупредил Росс. Точкой невозврата, согласно его расчетам, должны стать 20-е числа последнего весеннего месяца.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили пророчество медиума Гунхильды Смелхус о Третьей мировой войне.