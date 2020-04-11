Индийский астролог назвал «виновницу» пандемии смертельно опасного COVID-19

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11 апреля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медик, Pedro Rances Mattey / globallookpress.com

«Виновницей» рождения и распространения смертельно опасного коронавируса COVID-19 якобы является «теневая планета Кету». Соответствующую точку зрения озвучил Пунит Нахата, индийский астролог.

Как рассказал Нахата, Кету, которую нельзя увидеть на небе с Земли, «отвечает» за все виды инфекций и вирусов. В конце марта якобы существующий космический объект начал отдаляться от Марса, что станет фактором, снижающим рост числа новых случаев коронавируса, заявил астролог.

По мнению Пунита Нахаты, COVID-19 был послан людям, чтобы напомнить им о необходимости ответственного отношения к планете.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете опубликовали предполагаемое пророчество греческого старца Августина о появлении коронавируса.