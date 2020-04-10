Опубликовано предполагаемое пророчество греческого старца о появлении COVID-19

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10 апреля 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Интерьер православного храма, Dominika Zarzycka / globallookpress.com

Епископ Элладской православной церкви митрополит Августин (Кандиотис) в одном из своих выступлений, прозвучавших тридцать лет назад, предсказал появление китайского коронавируса COVID-19. Такое предположение высказано в материале, появившемся в блогосфере.

Согласно пророчеству православного старца, приведенному каналом «зАписки странника» в «Яндекс. Дзен», людей в будущем поразит эпидемия «со странным названием», «не такая, как грипп». Пришедшая с Востока болезнь «уничижит врачей, аптеки, все, засосет, как пылесос» и «все подвергнет большой опасности», спрогнозировал Августин.

Ранее сообщалось, что астролог Тамара Глоба рассказала, каким знакам зодиака грозит погружение в нищету к середине 2020 года.