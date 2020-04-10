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Тамара Глоба назвала три знака зодиака, котором грозит нищета к середине 2020-го

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, котором грозит нищета к середине 2020-го
Астролог Тамара Глоба, Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Астролог Тамара Глоба перечислила три знака зодиака, которым грозит погружение в нищету к середине текущего года. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет канал «Денежное дерево» в «Яндекс. Дзен», летом 2020-го планету накроет глобальный экономический кризис, который затронет и РФ. В связи с проблемами в экономике увеличится количество людей, находящихся за чертой бедности. Согласно прогнозу Тамары Глобы, в самом трудном положении среди знаков зодиака окажутся Стрельцы, Девы и Раки.

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