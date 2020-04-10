Астролог озвучила предсказание об «остановке» коронавируса COVID-19 на России

Смертельно опасный коронавирус COVID-19 «остановится на России». С соответствующим прогнозом выступила астролог Галина Янко, говорится в публикации, размешенной некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.
Поясняя смысл своего предсказания, женщина отметила, что «дело не в гениальности наших медиков, а в общей ситуации с этим заболеванием». По мнению Янко, россияне более устойчивы к вирусам, чем жители других стран. Астролог полагает, что к середине текущего месяца распространение недуга пойдет на спад, а к маю прекратится вовсе.
Как предсказала Галина Янко, в начале осени пандемия разгорится снова, COVID-19 будет распространяться на территории восточных стран.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский астролог Влад Росс поведал, когда президент страны Владимир Зеленский может уйти с занимаемой им должности.