Астролог озвучила предсказание об «остановке» коронавируса COVID-19 на России

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10 апреля 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Полицейские выявляют нарушителей режима самоизоляции в Москве, Xinhua / globallookpress.com

Смертельно опасный коронавирус COVID-19 «остановится на России». С соответствующим прогнозом выступила астролог Галина Янко, говорится в публикации, размешенной некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Поясняя смысл своего предсказания, женщина отметила, что «дело не в гениальности наших медиков, а в общей ситуации с этим заболеванием». По мнению Янко, россияне более устойчивы к вирусам, чем жители других стран. Астролог полагает, что к середине текущего месяца распространение недуга пойдет на спад, а к маю прекратится вовсе.

Как предсказала Галина Янко, в начале осени пандемия разгорится снова, COVID-19 будет распространяться на территории восточных стран.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский астролог Влад Росс поведал, когда президент страны Владимир Зеленский может уйти с занимаемой им должности.