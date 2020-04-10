Ученик Павла Глобы назвал вероятный год отставки Зеленского с поста главы Украины

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10 апреля 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Следующий, 2021 год станет очень сложным для украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующий прогноз в беседе с представителями СМИ озвучил предсказатель Влад Росс, ученик астролога Павла Глобы.

По словам Росса, действующему главе государства будет непросто удержаться на своем посту в 2021-м, так как 25 января, в день рождения Зеленского, Сатурн, «планета ниспровержения», соединится с Солнцем, которое связано с президентским правлением. Астролог считает реальным вариант, при котором Владимир Зеленской впадет в следующем году в депрессивное состояние и уйдет по своей воле с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что на страницах отечественных СМИ опубликовали предполагаемые пророчества Нострадамуса о пандемии коронавируса COVID-19 и мировом экономическом кризисе.