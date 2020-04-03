Озвучено пророчество ясновидящего о скорой «большой войне» между Россией и США

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3 апреля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Будущим летом в мире начнется «большая война», которая станет схваткой между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Такое пророчество в разговоре со СМИ сделал Сабухи Иманов, ясновидящий из Азербайджана.

Согласно прогнозу медиума, конфликт разгорится вокруг Сирии. Победителей по итогам противостояния не будет, при этом проигравшим станет население Арабской республики, которое сильно сократится, предсказал Иманов.

Экстрасенс добавил, что всю территорию Сирии ждут бомбардировки. В результате боевых действий Европу, Кавказ и Россию накроет небывалая волна беженцев.

Ранее в пятницу сообщалось, что Сабухи Иманов спрогнозировал появление вируса «хуже COVID-19».