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Победитель «Битвы экстрасенсов» предсказал появление вируса «хуже COVID-19»

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Победитель «Битвы экстрасенсов» предсказал появление вируса «хуже COVID-19»
Китайские медики, Xiao Yijiu / globallookpress.com

В будущем появится вирус «хуже COVID-19». С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Сабухи Иманов, победитель азербайджанской версии телевизионного шоу «Битва экстрасенсов».

Согласно пророчеству Иманова, от новой болезни больше всего пострадают Китай, Индия, некоторые африканские страны. Также предсказатель допустил, что с эпидемией придется столкнуться Бразилии.

Сабухи Иманов добавил, что КНР должна скоро прекратить свое существование. По словам собеседника СМИ, восточноазиатское государство не справится с новой эпидемией и последствиями будущих природных катаклизмов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили пророчество «ясновидящей Нои» о затухании эпидемии коронавируса в России.

 

ДЦ

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