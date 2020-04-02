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Выложено пророчество «ясновидящей» о затухании эпидемии коронавируса в России

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено пророчество «ясновидящей» о затухании эпидемии коронавируса в России
Медик, Alexander Rekun / globallookpress.com

Интернет-пользователь, называющая себя «ясновидящей Ноей», выступила с пророчеством о затухании эпидемии коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации. Соответствующий пост «экстрасенс» разместила в блогосфере.

Согласно выложенному прогнозу, к лету ситуация с распространением смертельно опасной болезни станет в стране «полностью безопасной». Это произойдет во многом благодаря действиям медицинских специалистов и государственной власти.

При этом зарубежные поездки станут возможными для жителей РФ в лучшем случае зимой, написала «ясновидящая».

Ранее сообщалось, что азербайджанский экстрасенс Сабухи Иманов предсказал «развал России» из-за вспышки коронавируса.

 

ДЦ
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