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Оглашен прогноз азербайджанского экстрасенса о «развале России» из-за COVID-19

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашен прогноз азербайджанского экстрасенса о «развале России» из-за COVID-19
Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Российская Федерация не выдержит экономических проблем, вызванных вспышкой коронавируса COVID-19, и «развалится на несколько частей». С соответствующим прогнозом выступил экстрасенс из Азербайджана Сабухи Иманов.

По словам медиума, после «распада РФ» на ее нынешней территории начнется «война между областями, городами». У соседней Украины по сравнению с Россией «все будет отлично», предсказал Иманов. Он отметил, что Киев сможет «вернуть» себе Крым, если захочет.

Ранее в четверг сообщалось, что в интернет-СМИ вспомнили слова кума Ванги Сергея Косторного о ее предсказании «про пандемию коронавируса», которая разворачивается сейчас в мире.

 

ДЦ

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