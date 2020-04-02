В сети вспомнили слова кума Ванги о ее предсказании «про пандемию коронавируса»

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2 апреля 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Китайские рабочие, TPG / globallookpress.com

В интернете вспомнили заявления кума Ванги Сергея Косторного о том, что болгарский экстрасенс якобы предсказала пандемию коронавируса COVID-19, представляющего смертельную опасность для человека. Соответствующий материал появился на страницах российских сетевых СМИ.

Издание ФАН пишет, что Косторной озвучил в эфире отечественного телевидения пророчество Ванги, о котором она, по словам мужчины, просила не рассказывать, пока не придет время. Согласно этому прогнозу, в 2020 году на Земле произойдет вспышка болезни, пришедшей с Востока. Из высказываний кума ясновидящей следует, что пандемия станет наказанием людям за погоню за деньгами и организацию вооруженных конфликтов на планете.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали «пророчество Ванги» о голоде после вспышки COVID-19.