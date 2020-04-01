Появилось «пророчество Ванги» о «великом голоде» после пандемии коронавируса

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1 апреля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Китайский медик, Shen Bohan / globallookpress.com

Ванга якобы предсказала последствия разворачивающейся в настоящий момент в мире пандемии китайского коронавируса COVID-19. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как утверждает ресурс nicstyle.ru, медиум из Болгарии «спрогнозировала», что коронавирус удастся победить с помощью лекарственного препарата, изготовленного на основе шишек сибирского кедра. При этом после победы над COVID-19 человечество, согласно «пророчеству Ванги», столкнется с новой проблемой – «великим голодом» - говорится в процитированной публикации. Отмечается, что люди смогут справиться с ним, если будут поддерживать друг друга.

Ранее сообщалось, что в сети озвучили предсказание африканского экстрасенса Зинера ван Ренсбурга о Третьей мировой войне.