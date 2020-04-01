Озвучено предсказание африканского пророка об ударе сверхоружием Запада по России

Аргументы Недели → Непознанное 13+

1 апреля 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолет ВМС США, US Navy / globallookpress.com

Зинер ван Ренсбург, экстрасенс из Африки, живший в конце XIX века – начале XX столетия, предсказал Третью мировую войну. Об этом рассказывается в материале, размещенном в сети.

Как пишет автор канала «Непознанное» в «Яндекс. Дзен», согласно прогнозу медиума, новый глобальный конфликт вспыхнет на Ближнем Востоке. По мере развития противостояния Россия выступит вместе с Китаем против Западной Европы и Соединенных Штатов. Оппоненты России остановят ее с помощью удара сверхоружием, предрек Зинер ван Ренсбург.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили пророчество «русского Нострадамуса» Василия Немчина о распаде украинского государства.