Выложено пророчество «русского Нострадамуса» о распаде и «решающих годах» Украины

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1 апреля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Василий Немчин, живший в XV веке прорицатель, спрогнозировал судьбу современной Украины. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Астро» в «Яндекс. Дзен», Немчин, прозванный «русским Нострадамусом», предсказал, что Украину ждут большие испытания и распад, в том числе из-за гражданского конфликта. Пытаясь найти помощь за рубежом, страна только усугубит ситуацию. Из выложенного прогноза Немчина следует, что эти события должны произойти с 2020-го до 2025-го, которые станут для Украины «решающими годами».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали «пророчество Ванги» о создании в Российской Федерации лекарства от коронавируса COVID-19.