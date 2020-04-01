Выложено пророчество «русского Нострадамуса» о распаде и «решающих годах» Украины

Василий Немчин, живший в XV веке прорицатель, спрогнозировал судьбу современной Украины. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Как пишет канал «Астро» в «Яндекс. Дзен», Немчин, прозванный «русским Нострадамусом», предсказал, что Украину ждут большие испытания и распад, в том числе из-за гражданского конфликта. Пытаясь найти помощь за рубежом, страна только усугубит ситуацию. Из выложенного прогноза Немчина следует, что эти события должны произойти с 2020-го до 2025-го, которые станут для Украины «решающими годами».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали «пророчество Ванги» о создании в Российской Федерации лекарства от коронавируса COVID-19.