Опубликовано «пророчество Ванги» о создании в России лекарства от коронавируса

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31 марта 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Жители Санкт-Петербурга, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Ванга якобы предсказала, что в Российской Федерации создадут медицинский препарат для лечения смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19. Такое утверждение содержится в заметке, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Как пишет портал MedikForum.ru, ясновидящая из Болгарии «спрогнозировала», что в 2020 году на Земле распространится некий вирус. Больше всего от вспышки данной болезни, согласно «пророчеству Ванги», должны пострадать развитые государства.

В том же материале говорится, что России удастся выстоять. Более того, отечественные специалисты изобретут лекарство от коронавируса на основе сибирского кедра. Это произойдет спустя год после начала распространения COVID-19, «предрекла» Ванга.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили пророчество «русского Нострадамуса» Василия Немчина о прекращении кризиса в стране.