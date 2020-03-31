Опубликовано «пророчество Ванги» о создании в России лекарства от коронавируса

Ванга якобы предсказала, что в Российской Федерации создадут медицинский препарат для лечения смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19. Такое утверждение содержится в заметке, появившейся в отечественном сегменте интернета.
Как пишет портал MedikForum.ru, ясновидящая из Болгарии «спрогнозировала», что в 2020 году на Земле распространится некий вирус. Больше всего от вспышки данной болезни, согласно «пророчеству Ванги», должны пострадать развитые государства.
В том же материале говорится, что России удастся выстоять. Более того, отечественные специалисты изобретут лекарство от коронавируса на основе сибирского кедра. Это произойдет спустя год после начала распространения COVID-19, «предрекла» Ванга.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили пророчество «русского Нострадамуса» Василия Немчина о прекращении кризиса в стране.