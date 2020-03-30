Опубликовано пророчество «русского Нострадамуса» о прекращении кризиса в стране

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30 марта 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Живший в XV столетии прорицатель Василий Немчин, прозванный впоследствии «русским Нострадамусом», спрогнозировал, когда в стране закончатся трудные времена. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в блогосфере.

Как пишет автор канала «Астро» в «Яндекс. Дзен», Немчин предсказал, что Россия справится с трудностями, выпавшими на ее долю, к 2025 году. Страна, согласно пророчеству «русского Нострадамуса», выйдет из кризиса обновленной, найдя лучшие цели для применения своих сил, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты нашли возможный прогноз о китайском коронавирусе среди предсказаний Григория Распутина.