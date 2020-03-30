Возможное предсказание о китайском коронавирусе нашли в пророчествах Распутина

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30 марта 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Медик, Alexander Rekun / globallookpress.com

Григорий Распутин, сибирский крестьянин, получивший известность как друг семьи последнего российского императора Николая II и имевший репутацию «старца», мог предвидеть пандемию смертельно опасного коронавируса COVID-19, с которой мир столкнулся в текущем году. Соответствующая версия содержится в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание ФАН, эксперты обратили внимание на пророчество Распутина о «смерти, скачущей на белой чуме», недуге, который будет послан для очищения планеты. Данная болезнь должна унести большое количество жизней, при этом лекарство от нее медики найти не смогут.

Ранее в понедельник сообщалось, что в российском телеэфире озвучили прогноз Ванги, в котором якобы идет речь об отступлении коронавируса.