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Оглашено пророчество ясновидящей Ванги «об отступлении коронавируса COVID-19»

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Оглашено пророчество ясновидящей Ванги «об отступлении коронавируса COVID-19»
Житель Китая, Wei Peiquan / globallookpress.com

Среди прогнозов, сделанных в свое время Вангой, есть пророчество об отступлении смертельно опасного китайского коронавируса COVID-19. Соответствующую версию огласили в эфире отечественного телевидения.

Канал НТВ продемонстрировал очередной выпуск программы «Новые русские сенсации», в которой утверждается, что болгарский экстрасенс предсказала пандемию COVID-19. По словам авторов передачи, Ванга «спрогнозировала», что распространение болезни прекратится не скоро. Также ясновидящая якобы посоветовала людям не боятся коронавируса, жить в согласии и помогать друг другу.

Кроме того, Ванга якобы рекомендовала молить Бога о пощаде. Человечество спасется, когда все люди обратятся ко Всевышнему, заявили в эфире НТВ.

Ранее сообщалось, что кум Ванги Сергей Косторной рассказал о ее пророчестве о «победе России над коронавирусом».

 

ДЦ

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