Кум Ванги поведал о пророчестве экстрасенса о «победе России над коронавирусом»

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26 марта 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Москвы, Bai Xueqi / globallookpress.com

Ванга в 1995 году предсказала вспышку смертельно опасного китайского коронавируса COVID-2019. Такого мнения придерживается кум болгарского медиума Сергей Косторной, выступивший на отечественном телевидении.

Косторной стал гостем одной из программ, выходящих на канале «Россия-1». В передаче показали видео, на котором Ванга предсказывает, что в Россию придет «беда от желтых людей», но страна «справится» с возникшими трудностями. Кум ясновидящей высказал уверенность, что она имела ввиду коронавирус. По его словам, также Ванга прогнозировала, что эпидемия пойдет на спад к середине весны, но затем распространение болезни может возобновиться.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете вспомнили пророчество Далай-ламы о будущем РФ.