Астролог предсказала глобальные последствия пандемии китайского коронавируса

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23 марта 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Vojtech Vlk / globallookpress.com

Анжела Перл, астролог из Австралии, спрогнозировала глобальные последствия разворачивающейся в настоящий момент пандемии китайского коронавируса COVID-2019. Своими предсказаниями женщина поделилась на видео, размещенном на YouTube.

Согласно расчетам астролога, болезнь заложит новый порядок жизни на много лет вперед. В частности, Перл ждет волну банкротств. При этом должны появиться и новые миллионеры. По словам автора прогноза, на пандемии многие разбогатеют.

Ранее сегодня сообщалось, что Влад Росс, астролог с Украины, предрек «мировую катастрофу» в текущем году, эпицентром которой должен стать Китай.