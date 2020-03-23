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Ученик Павла Глобы предсказал «мировую катастрофу» в 2020-м с эпицентром в Китае

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Ученик Павла Глобы предсказал «мировую катастрофу» в 2020-м с эпицентром в Китае
Китайские медики, Shen Bohan / globallookpress.com

В 2020 году произойдет «глобальная катастрофа», центром которой станет Китайская Народная республика. Соответствующий прогноз сделал некоторое время назад украинский астролог Влад Росс, говорится в посте, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», Росс, являющийся учеником астролога Павла Глобы, отметил, что мировой катаклизм случится из-за «соединения Сатурна и Плутона». По мнению блогера, вспышка COVID-2019, который впервые обнаружили в Китае, и проявившиеся впоследствии признаки глобального финансового кризиса подтвердили правильность расчетов предсказателя с Украины.

Ранее в понедельник сообщалось, что на страницах СМИ опубликовали «пророчество Ванги» о создании в России лекарства от коронавируса.

 

ДЦ

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