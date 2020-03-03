Выложено «пророчество Нострадамуса» о «невероятном подъеме» России в 2020 году

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3 марта 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gadalkindom.ru

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Россию в 2020 году ждет «невероятный подъем». Соответствующее предсказание якобы сделал в свое время Нострадамус, утверждается в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс gadalkindom.ru, французский астролог «спрогнозировал», что в 2020-м российские власти внесут коррективы в законодательство, которые позволят обеспечить стабильный экономический рост. К концу года страна сможет выйти на лидирующие позиции по величине валового внутреннего продукта, говорится в процитированном материале.

Также отмечается, что в 2020-м Россия должна серьезно укрепить позиции на международной арене. Москве предстоит принять ряд судьбоносных решений для всего мира, якобы предсказал Нострадамус.

Ранее на страницах СМИ озвучили астрологический прогноз о полном распаде Украины до 2026 года и пророчество православных старцев о разгроме Турции в войне с Россией.