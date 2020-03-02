Предсказание старцев о разгроме Турции в войне с Россией опубликовали в прессе

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2 марта 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sterlegrad.ru

Бойцы протурецких вооруженных формирований в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

Православные старцы Косма и Паисий из Греции несколько десятилетий назад спрогнозировали вооруженный конфликт, участниками которого станут Россия и Турция. Об этом идет речь в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Согласно пророчеству старцев, приведенному порталом sterlegrad.ru, противостояние между странами должно начаться в акватории Средиземного моря. В результате войны Россия разгромит Турцию, которая прекратит свое существование, говорится в процитированной публикации.

Ранее генерал Сергей Липовой предрек Турции судьбу Украины в случае продолжения реализации властями страны их сегодняшней политики. Также сообщалось, что эксперт Игорь Коротченко спрогнозировал катастрофу Анкары, если она будет воевать с РФ.