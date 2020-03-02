Обнародован астрологический прогноз о войне и полном распаде Украины до 2026-го

Через полтора-два месяца Марс наберет силу в созвездии Козерога, что приведет к «очень интересным» событиям в мире. Об этом рассказал новосибирский астролог Владимир Агастьянов, ставший собеседником журналистов.
Согласно расчетам астролога, до 2026 года с 99%-ной вероятностью вспыхнут «очень серьезные боевые действия». Какие страны будут их участниками, Агастьянов не уточнил.
По словам предсказателя, Украину в течение ближайших шести лет ждет полный распад. Причиной этого станет потеря бывшей советской республикой своей элиты, отметил автор прогноза.
Владимир Агастьянов добавил, что у России, в отличие от Украины, хорошие перспективы. РФ представится возможность поднять экономику и усилить позиции на международной арене, заявил астролог.
Ранее сообщалось, что на страницах СМИ опубликовали предсказания православных старцев о разгроме Турции в конфликте с Москвой.