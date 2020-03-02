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Обнародован астрологический прогноз о войне и полном распаде Украины до 2026-го

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Курьер. Среда. Бердск»

Обнародован астрологический прогноз о войне и полном распаде Украины до 2026-го
Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

Через полтора-два месяца Марс наберет силу в созвездии Козерога, что приведет к «очень интересным» событиям в мире. Об этом рассказал новосибирский астролог Владимир Агастьянов, ставший собеседником журналистов.

Согласно расчетам астролога, до 2026 года с 99%-ной вероятностью вспыхнут «очень серьезные боевые действия». Какие страны будут их участниками, Агастьянов не уточнил.

По словам предсказателя, Украину в течение ближайших шести лет ждет полный распад. Причиной этого станет потеря бывшей советской республикой своей элиты, отметил автор прогноза.

Владимир Агастьянов добавил, что у России, в отличие от Украины, хорошие перспективы. РФ представится возможность поднять экономику и усилить позиции на международной арене, заявил астролог.

Ранее сообщалось, что на страницах СМИ опубликовали предсказания православных старцев о разгроме Турции в конфликте с Москвой.

 

ДЦ

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