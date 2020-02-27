Озвучено «пророчество Матроны Московской» о начале «процветания» России в 2020-м

//Непознанное 13+

27 февраля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Интерьер храма Матроны Московской в столице России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Умершая в 1952 году Матрона Московская оставила после себя предсказание о том, что должно произойти с Россией в 2020-м. Такое утверждение содержится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как отмечают авторы портала gadalkindom.ru, святая РПЦ «спрогнозировала», что в 2020 году в стране начнется «эпоха процветания и благоденствия». Также данный период времени будет отмечен духовным ростом россиян. Жители РФ смогут избавиться от лицемерия и негатива, что, в свою очередь, поможет им обрести свободу от ложных идеалов, говорится в процитированном материале.

Ранее в сеть выложили пророчество Джуны об «эпохе благоденствия» России и «предсказание Ванги» о будущем страны.