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Озвучено «пророчество Ванги» о событиях в России в «переломном для мира» 2020-м

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gadalkindom.ru

Озвучено «пророчество Ванги» о событиях в России в «переломном для мира» 2020-м
Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ванга полагала, что 2020 году суждено стать «переломным в жизни всего мира». Такое утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Как пишут авторы портала gadalkindom.ru, экстрасенс из Болгарии якобы предсказала следующие события в России в 2020-м:

1. «объединение» с Белоруссией и Украиной;

2. рождение талантливых детей, благодаря которым в будущем страна выйдет на новый уровень развития;

3. совершение отечественными медицинскими специалистами открытия, которое поможет справиться с недугами, раньше считавшимися неизлечимыми;

4. гибель многих сельскохозяйственных культур.

Ранее в сеть выложили «ведическое пророчество» о «золотой эре» России.

 

ДЦ

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