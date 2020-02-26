Озвучено «пророчество Ванги» о событиях в России в «переломном для мира» 2020-м

Ванга полагала, что 2020 году суждено стать «переломным в жизни всего мира». Такое утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.
Как пишут авторы портала gadalkindom.ru, экстрасенс из Болгарии якобы предсказала следующие события в России в 2020-м:
1. «объединение» с Белоруссией и Украиной;
2. рождение талантливых детей, благодаря которым в будущем страна выйдет на новый уровень развития;
3. совершение отечественными медицинскими специалистами открытия, которое поможет справиться с недугами, раньше считавшимися неизлечимыми;
4. гибель многих сельскохозяйственных культур.
Ранее в сеть выложили «ведическое пророчество» о «золотой эре» России.