Выложено «ведическое пророчество» о начале «золотой эры» России после 2020 года

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25 февраля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Индийский храм, Petr Svarc / globallookpress.com

В интернете опубликовали «ведическое пророчество» о будущем, которое ждет Российскую Федерацию.

Предсказание, о котором идет речь, поведал священнослужитель из Индии Хари Кришна Дас, утверждает один из авторов, пишущих для «Яндекс. Дзен». Согласно данному прогнозу, в России после 2020 года начнется «золотая эра». Страна будет крепнуть, социальная защищенность граждан – усиливаться.

Также в процитированном посте говорится, что России предстоит стать государством нового типа, вобрав в себя лучшие черты разных устройств. Предполагается, что ситуация в стране будет стремительно улучшаться вплоть до 2035 года.

Ранее в сеть выложили «пророчество Вольфа Мессинга» для России на 2020 год и «предсказание китайского монаха» об эпидемии коронавируса.