«Предсказание китайского монаха» о мировой эпидемии коронавируса огласили в СМИ

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24 февраля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Актуальные новости»

Жители Китая, Zhou Hua / globallookpress.com

Китайский монах по имени Zigong сто лет назад предсказал вспышку смертельно опасного коронавируса COVID-2019. Соответствующее утверждение содержится в заметке, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет сетевое издание «Актуальные новости», монах спрогнозировал появление в Китае «чумы». Ее эпидемия распространится впоследствии на весь мир.

Также автор предсказания напророчил низкий урожай риса в 2020 году и природные бедствия, говорится в процитированном материале.

Ранее в СМИ вспомнили прогноз афонского старца Паисия об исходе войны между Россией и Турцией, которая, как он полагал, вспыхнет в будущем. Кроме того, сообщалось, что в интернет выложили «пророчество Вольфа Мессинга» об агрессии Китая в отношении Москвы.