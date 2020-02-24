Пророчество афонского старца о военном разгроме Турции Россией вспомнили в СМИ

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24 февраля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В СМИ вспомнили предсказание Паисия Святогорца о разгроме Турции в вооруженном конфликте с Россией. Отмечается, что соответствующий прогноз афонский старец сделал в годы существования Советского Союза.

Согласно пророчеству Паисия, сначала туркам будет казаться, что они побеждают, однако затем для противника Москвы наступит катастрофа. Россия одержит верх в войне и займет Стамбул (бывший Константинополь). После проигрыша в конфликте Турция исчезнет с карты, процитировал православного старца сайт телеканала «Царьград».

Ранее в сети появилось «предсказание Вольфа Мессинга» о китайской агрессии против России. Также сообщалось, что иранский медиум Мехди Вафа рассказал, как защититься от смертельного китайского коронавируса.