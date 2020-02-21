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«Пророчество Вольфа Мессинга» об агрессии Китая против России выложили в сеть

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

«Пророчество Вольфа Мессинга» об агрессии Китая против России выложили в сеть
Китайские военные, Liu Dawei / globallookpress.com

Вольф Мессинг якобы спрогнозировал агрессию Китая в отношении России. Соответствующее утверждение содержится в публикации, которую разместили некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как уверяет автор канала Science therapy в «Яндекс. Дзен», умерший в 1974 году советский менталист «предвидел» будущее экономическое возвышение Китая и его превращение в одного из мировых лидеров. Также Мессинг якобы предсказал «агрессивную экспансию» Пекина против России, говорится в процитированном материале.

Ранее в пятницу сообщалось, что иранский экстрасенс Мехди Вафа назвал «причину» появления китайского коронавируса и дал советы по профилактике заболевания.

 

ДЦ

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