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Экстрасенс назвал способы защиты от убившего более двух тысяч человек коронавируса

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Экстрасенс назвал способы защиты от убившего более двух тысяч человек коронавируса
Китайские рабочие, Chen Zeguo / globallookpress.com

Мехди Вафа, иранский ясновидящий, дал советы по защите от китайского коронавируса COVID-2019. От этой болезни на данный момент умерли более двух тысяч человек.

Вафа рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, что в целях профилактики необходимо есть острый перец, лук и чеснок, которые повышают иммунитет. Среди фруктов необходимо отдавать предпочтение гранату и инжиру, порекомендовал медиум.

Ранее в пятницу сообщалось, что Мехди Вафа обнародовал свою версию происхождения COVID-2019. Согласно точке зрения экстрасенса, вспышка смертельно опасного коронавируса стала местью животных человечеству.

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