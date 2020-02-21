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Ясновидящий раскрыл «причину» зарождения смертельного китайского коронавируса

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Ясновидящий раскрыл «причину» зарождения смертельного китайского коронавируса
Китайский медик, Wang Song / globallookpress.com

Мехди Вафа, иранский экстрасенс, озвучил свою версию появления смертельного китайского коронавируса. Соответствующее видео медиум разместил на личной странице в социальной сети Instagram.

Согласно точке зрения ясновидящего, вспышка болезни стала местью животных людям за жестокое обращение. «Негатив внутри животных превращается в вирус», - поделился своим мнением с подписчиками Мехди Вафа.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Лукашев, руководитель одного из отечественных научных учреждений медицинской направленности, назвал возможный срок начала эпидемии коронавируса в Российской Федерации.

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