Ясновидящий раскрыл «причину» зарождения смертельного китайского коронавируса

//Непознанное 13+

21 февраля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Китайский медик, Wang Song / globallookpress.com

Мехди Вафа, иранский экстрасенс, озвучил свою версию появления смертельного китайского коронавируса. Соответствующее видео медиум разместил на личной странице в социальной сети Instagram.

Согласно точке зрения ясновидящего, вспышка болезни стала местью животных людям за жестокое обращение. «Негатив внутри животных превращается в вирус», - поделился своим мнением с подписчиками Мехди Вафа.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Лукашев, руководитель одного из отечественных научных учреждений медицинской направленности, назвал возможный срок начала эпидемии коронавируса в Российской Федерации.

Читайте все последние новости о распространении нового недуга на сайте АН.