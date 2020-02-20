Вероятный срок начала эпидемии китайского коронавируса в России назвал ученый

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20 февраля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Китайские медики, Peng Zhaozhi / globallookpress.com

Александр Лукашев, глава российского Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний, рассказал, когда в стране может начаться эпидемия коронавируса, возникшего на территории КНР. По данному вопросу ученый высказался в беседе со СМИ.

Как отметил Лукашев, смертельно опасная болезнь продолжает распространяться по Земле. Первая вспышка COVID-2019 обошла Россию стороной, однако ей угрожает вторая. Специалист отметил, что эпидемия коронавируса может накрыть РФ в октябре текущего года.

Ранее японский медик Ивата Кэнтаро поведал об «ужасающей» ситуации на стоящем в порту Иокогамы круизном лайнере, где находятся заболевшие COVID-2019 люди.

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