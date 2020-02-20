Все новости >>

//Общество 13+

Вероятный срок начала эпидемии китайского коронавируса в России назвал ученый

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия»

Вероятный срок начала эпидемии китайского коронавируса в России назвал ученый
Китайские медики, Peng Zhaozhi / globallookpress.com

Александр Лукашев, глава российского Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний, рассказал, когда в стране может начаться эпидемия коронавируса, возникшего на территории КНР. По данному вопросу ученый высказался в беседе со СМИ.

Как отметил Лукашев, смертельно опасная болезнь продолжает распространяться по Земле. Первая вспышка COVID-2019 обошла Россию стороной, однако ей угрожает вторая. Специалист отметил, что эпидемия коронавируса может накрыть РФ в октябре текущего года.

Ранее японский медик Ивата Кэнтаро поведал об «ужасающей» ситуации на стоящем в порту Иокогамы круизном лайнере, где находятся заболевшие COVID-2019 люди.

Читайте все последние новости о вспышке коронавируса на сайте АН.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети оказался видеоролик, на котором запечатлено, как американский и российские автомобили встретились недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, и между военными произошел инцидент.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева по Донбассу. По данному вопросу генерал высказался в беседе с представителями СМИ.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Известный гонщик Райан Ньюман по прозвищу «Человек-ракета» разбился на ралли. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч и пилот не справился с управлением. Машина…

//новости ан

Военнослужащие ВСУ вынужденно покинули передовой наблюдательный пункт в Донбассе. Андрей Загороднюк объяснил, что бойцам пришлось уйти, узнав от своей разведки о якобы…

//новости ан

Супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова и ее возлюбленный, отец их младших сыновей французский бизнесмен Антуан Арно готовятся к свадьбе. 37-летняя…

//новости ан

//новости ан

Сообщение о готовящемся теракте в ставропольском ресторане «Урарту» поступило в экстренные службы. На место прибыла полиция, кинологи с собаками, медики. В настоящий…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…