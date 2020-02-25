«Предсказание Вольфа Мессинга» на «сложный для России» 2020 год озвучили в сети

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25 февраля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gadalkindom.ru

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Вольф Мессинг якобы предсказал, что високосный 2020 год будет «сложным временем» для России. Такое утверждение содержится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как пишет портал gadalkindom.ru, советский менталист «спрогнозировал», что в 2020-м в России сложится кризисная ситуация в сфере экономики. Власти страны проведут ряд реформ с целью преодоления возникших трудностей.

Кроме того, Мессинг «напророчил», что в текущем году Россия поучаствует в вооруженных конфликтах. При этом территорию страны они не затронут, говорится в процитированном материале.

Ранее СМИ распространили «предсказание китайского монаха» об эпидемии коронавируса COVID-2019. Также сообщалось, что в прессе вспомнили пророчество старца Паисия Святогорца о войне России с Турцией.