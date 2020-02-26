Выложено предсказание Джуны о начале «эпохи благоденствия» в России после 2020-го

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26 февраля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gadalkindom.ru

Предсказательница Джуна, Anatoly Lomohov / globallookpress.com

Отечественная предсказательница Джуна в свое время спрогнозировала улучшение социально-экономической обстановки в Российской Федерации после 2020 года. Об этом рассказывается в материале, размещенном в сети.

Как пишет портал gadalkindom.ru, незадолго до своей кончины в 2015-м Джуна предсказала, что страну ждут непростые пять лет, однако затем ситуация изменится. После 2020-го в России наступит «эпоха благоденствия», уровень жизни граждан значительно вырастет, говорится в процитированной публикации.

Ранее в интернет выложили «пророчество Ванги» для России на 2020 год и «ведическое предсказание» о «золотой эре» страны.