Выложено «пророчество Ванги» на «судьбоносный для мира 2020 год» для Украины

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20 февраля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Опубликовано приписываемое Ванге предсказание о том, что ждет Украину в текущем году. Соответствующий пост появился в российской блогосфере.

Согласно утверждению автора канала «Самое интересное на Земле» в «Яндекс. Дзен», болгарский медиум якобы спрогнозировала, что 2020-й станет «судьбоносным для всей планеты». Конкретно Украину ждет уменьшение конфликтности в обществе, граждане страны получат надежду на мир, говорится в процитированном материале. Жизненный уровень украинцев в 2020-м должен повыситься благодаря действиям новой власти.

Ранее в СМИ озвучили «пророчество Ванги» о предстоящей глобальной катастрофе. Кроме того, сообщалось, что в интернет выложили «предсказание Нострадамуса» о масштабных природных бедствиях в России.