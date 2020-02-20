Все новости >>

//Непознанное 13+

Выложено «пророчество Ванги» на «судьбоносный для мира 2020 год» для Украины

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено «пророчество Ванги» на «судьбоносный для мира 2020 год» для Украины
Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Опубликовано приписываемое Ванге предсказание о том, что ждет Украину в текущем году. Соответствующий пост появился в российской блогосфере.

Согласно утверждению автора канала «Самое интересное на Земле» в «Яндекс. Дзен», болгарский медиум якобы спрогнозировала, что 2020-й станет «судьбоносным для всей планеты». Конкретно Украину ждет уменьшение конфликтности в обществе, граждане страны получат надежду на мир, говорится в процитированном материале. Жизненный уровень украинцев в 2020-м должен повыситься благодаря действиям новой власти.

Ранее в СМИ озвучили «пророчество Ванги» о предстоящей глобальной катастрофе. Кроме того, сообщалось, что в интернет выложили «предсказание Нострадамуса» о масштабных природных бедствиях в России.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети оказался видеоролик, на котором запечатлено, как американский и российские автомобили встретились недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, и между военными произошел инцидент.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева по Донбассу. По данному вопросу генерал высказался в беседе с представителями СМИ.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Жительница Кургана не может записать своего маленького ребенка к оториноларингологу. Мама Анжелика обычно водит своего малыша в детскую поликлинику на ул. Савельева, 33.…

Известный гонщик Райан Ньюман по прозвищу «Человек-ракета» разбился на ралли. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч и пилот не справился с управлением. Машина…

//новости ан

//новости ан

Военнослужащие ВСУ вынужденно покинули передовой наблюдательный пункт в Донбассе. Андрей Загороднюк объяснил, что бойцам пришлось уйти, узнав от своей разведки о якобы…

Супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова и ее возлюбленный, отец их младших сыновей французский бизнесмен Антуан Арно готовятся к свадьбе. 37-летняя…

//новости ан

//новости ан

Сообщение о готовящемся теракте в ставропольском ресторане «Урарту» поступило в экстренные службы. На место прибыла полиция, кинологи с собаками, медики. В настоящий…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…