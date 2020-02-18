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СМИ озвучили «новое пророчество Ванги» о мировой катастрофе 22 февраля 2020-го

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

СМИ озвучили «новое пророчество Ванги» о мировой катастрофе 22 февраля 2020-го
Планета Земля, pixabay.com

Обнародовано «новое пророчество Ванги» о глобальной катастрофе, которая должна произойти 22 февраля 2020-го. Соответствующие сообщения распространили некоторое время назад СМИ.

Как отмечает радио Sputnik, болгарский медиум просила не разглашать ее предсказание до нынешнего года. При этом какой именно катаклизм должен случиться, Ванга не уточнила. По мнению интерпретаторов прогнозов экстрасенса, 22 февраля в океан может упасть огромный космический объект, что приведет к затоплению ряда стран.

Ранее в интернете озвучили пророчества французской «новой Ванги» на 2020 год и «предсказание Нострадамуса» об ударе природной стихии по России.

 

ДЦ

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