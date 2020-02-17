«Предсказание Нострадамуса» об ударе природной стихии по России огласили в СМИ

Нострадамус якобы предсказал, что Россия столкнется с масштабными природными катаклизмами. Приписываемые французскому астрологу прогнозы содержатся в материале, размешенном на страницах СМИ.
Согласно утверждению авторов сайта volkovysk.by, Нострадамус напророчил России аномальную засуху, которая приведет к страшным лесным пожарам. При этом Дальний Восток окажется затопленным в результате цунами, говорится в процитированной публикации. Когда должны произойти данные события, не уточняется.
Ранее в сети озвучили предсказания о будущем России, которые сделали Ванга и отечественный астролог Сергей Вронский.