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«Предсказание Нострадамуса» об ударе природной стихии по России огласили в СМИ

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: volkovysk.by

«Предсказание Нострадамуса» об ударе природной стихии по России огласили в СМИ
Затопленная проезжая часть в Москве, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Нострадамус якобы предсказал, что Россия столкнется с масштабными природными катаклизмами. Приписываемые французскому астрологу прогнозы содержатся в материале, размешенном на страницах СМИ.

Согласно утверждению авторов сайта volkovysk.by, Нострадамус напророчил России аномальную засуху, которая приведет к страшным лесным пожарам. При этом Дальний Восток окажется затопленным в результате цунами, говорится в процитированной публикации. Когда должны произойти данные события, не уточняется.

Ранее в сети озвучили предсказания о будущем России, которые сделали Ванга и отечественный астролог Сергей Вронский.

 

ДЦ

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