Опубликовано пророчество астролога о начале «светлой эпохи» в России с 2025 года

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14 февраля 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Обнародовано пророчество отечественного астролога Сергея Вронского о будущем России. Считается, что он смог предсказать гибель первого космонавта Юрия Гагарина и убийство американского президента Джона Кеннеди.

Согласно прогнозу Вронского, приведенному автором канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», в 2025 году в России начнется «светлая эпоха». Характерной чертой данного периода времени, по словам астролога, будет духовный подъем.

Ранее в интернет выложили предсказание о будущем России, которое сделала французский медиум Мария Дюваль. Кроме того, сообщалось, что в блогосфере озвучили пророчества православных старцев о новом глобальном конфликте.