Опубликовано пророчество астролога о начале «светлой эпохи» в России с 2025 года

Обнародовано пророчество отечественного астролога Сергея Вронского о будущем России. Считается, что он смог предсказать гибель первого космонавта Юрия Гагарина и убийство американского президента Джона Кеннеди.
Согласно прогнозу Вронского, приведенному автором канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», в 2025 году в России начнется «светлая эпоха». Характерной чертой данного периода времени, по словам астролога, будет духовный подъем.
Ранее в интернет выложили предсказание о будущем России, которое сделала французский медиум Мария Дюваль. Кроме того, сообщалось, что в блогосфере озвучили пророчества православных старцев о новом глобальном конфликте.