Оглашено пророчество православного старца о судьбе России после Третьей мировой

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13 февраля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Российские военные, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Обнародовано предсказание православного старца Иеронима Санаксарского о судьбе России после Третьей мировой войны. Соответствующий материал разместили некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Согласно прогнозу священнослужителя, приведенному одним из авторов «Яндекс. Дзен», участниками нового глобального конфликта должны стать Соединенные Штаты, Китай и некоторые европейские государства. Россия останется вне этого противостояния, что позволит ей выйти на лидирующие позиции в мире.

После завершения боевых действий страна сможет увеличить свою территорию за счет Северной Америки, Монголии и Китая, полагал старец.

Схиархимандрит Христофор Тульский придерживался другого мнения. В его предсказании отмечается, что очередной глобальный конфликт начнется из-за Пекина, при этом Россия окажется в центре противостояния, пишет блогер.

Ранее в интернете озвучили «секретное пророчество Ванги» о всемирной катастрофе в феврале текущего года и прогноз экстрасенса из США Сары Хоффман о поражении Москвы в Третьей мировой.