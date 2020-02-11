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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Оглашено предсказание ясновидящей из США о разгроме России в Третьей мировой

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Оглашено предсказание ясновидящей из США о разгроме России в Третьей мировой
Американские морские пехотинцы, Cpl. Mark Lowe / globallookpress.com

Россию ждет поражение в будущей Третьей мировой войне. С соответствующим прогнозом выступила некоторое время назад Сара Хоффман, американская ясновидящая, которая, как утверждается, смогла предсказать нападение террористов на башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

По мнению экстрасенса, процитированного в «Яндекс. Дзен», новый глобальный конфликт начнется из-за того, что Москва, объединив усилия с Китаем, нападет на Соединенные Штаты. Война не будет продолжительной, США быстро разгромят врагов, полагает Хоффман.

Ранее в блогосфере опубликовали «пророчество Нострадамуса» о ждущих РФ переменах в текущем году и «предсказание Ванги» о скором падении метеорита на Землю.

 

ДЦ

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