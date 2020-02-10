Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Непознанное 13+

Оглашен «прогноз Ванги» о судьбе России после удара метеорита в феврале 2020-го

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Оглашен «прогноз Ванги» о судьбе России после удара метеорита в феврале 2020-го
Флаг России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Ванга якобы спрогнозировала, что 22 февраля текущего года Земля столкнется с метеоритом. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Один из авторов «Яндекс. Дзен» пишет со ссылкой на зарубежные СМИ, что, согласно пророчеству болгарского медиума, в результате удара космического объекта отколется часть планеты, где сохранится жизнь. Это территория современной Российской Федерации, а также Казахстана и Турции. Данную часть Земли ждет счастливое будущее, предсказывается в процитированном посте.

Ранее в интернете озвучили предсказания об ударе «сверхоружия» Запада по России и о крахе Соединенных Штатов до 2025 года.

 

ДЦ

//картина дня

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля.

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Грузопоток между Россией и Китаем на фоне коронавируса 2019-nCoV снижается, но системных рисков пока не наблюдается. Об этом заявил вице-премьер, полномочный…

//новости ан

//новости ан

УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело о хулиганстве в отношении нескольких человек. Они подняли панику имитацией приступа, вызванного якобы вирусной…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан