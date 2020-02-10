Оглашен «прогноз Ванги» о судьбе России после удара метеорита в феврале 2020-го

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10 февраля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Флаг России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Ванга якобы спрогнозировала, что 22 февраля текущего года Земля столкнется с метеоритом. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Один из авторов «Яндекс. Дзен» пишет со ссылкой на зарубежные СМИ, что, согласно пророчеству болгарского медиума, в результате удара космического объекта отколется часть планеты, где сохранится жизнь. Это территория современной Российской Федерации, а также Казахстана и Турции. Данную часть Земли ждет счастливое будущее, предсказывается в процитированном посте.

Ранее в интернете озвучили предсказания об ударе «сверхоружия» Запада по России и о крахе Соединенных Штатов до 2025 года.