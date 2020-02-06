Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Непознанное 13+

Озвучен «прогноз Нострадамуса» о войне России с Западом и крахе США до 2025 года

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Озвучен «прогноз Нострадамуса» о войне России с Западом и крахе США до 2025 года
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Нострадамус якобы предсказал вооруженный конфликт между Россией и Западом, который должен произойти до 2025 года. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Как пишет автор канала «Тайный мир» в «Яндекс. Дзен», астролог из Франции «спрогнозировал», что союзником России в грядущем противостоянии станут исламские государства. В результате войны Европа потеряет свои лидирующие позиции, а Соединенные Штаты ждет крах, говорится в процитированной публикации. Также отмечается, что многие города будут полностью уничтожены.

Ранее в блогосфере озвучили пророчества о распаде Украины и уничтожении США.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского планирует в скором будущем покинуть бывшую советскую республику. Соответствующую точку зрения озвучил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости непосильными. "Пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан