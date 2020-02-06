Озвучен «прогноз Нострадамуса» о войне России с Западом и крахе США до 2025 года

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6 февраля 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Нострадамус якобы предсказал вооруженный конфликт между Россией и Западом, который должен произойти до 2025 года. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Как пишет автор канала «Тайный мир» в «Яндекс. Дзен», астролог из Франции «спрогнозировал», что союзником России в грядущем противостоянии станут исламские государства. В результате войны Европа потеряет свои лидирующие позиции, а Соединенные Штаты ждет крах, говорится в процитированной публикации. Также отмечается, что многие города будут полностью уничтожены.

Ранее в блогосфере озвучили пророчества о распаде Украины и уничтожении США.