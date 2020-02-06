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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Предсказание карпатского мольфара о распаде Украины на части огласили в сети

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Предсказание карпатского мольфара о распаде Украины на части огласили в сети
Флаг Украины в центре Киева, Jaap Arriens / globallookpress.com

Михаил Нечай, погибший в 2011 году карпатский мольфар, спрогнозировал распад Украины на части. Об этом рассказывается в материале, размешенном в отечественном интернет-сегменте.

Согласно пророчеству знахаря, приведенному одним из каналов в «Яндекс. Дзен», в будущем треть территории Закарпатья перейдет под контроль Венгрии и Чехии, Галичина присоединится к Польше, а Буковина – к Румынии. Восточные регионы станут частью Российской Федерации, полагал Нечай. Когда произойдут предсказанные мольфаром события, в процитированной публикации не говорится.

Ранее в сеть выложили пророчество Карлоса Кастанеды об уничтожении Соединенных Штатов и «прогноз Ванги» на 2020 год.

 

ДЦ

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