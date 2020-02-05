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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Выложено пророчество американского мистика об уничтожении США до конца 2020-го

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено пророчество американского мистика об уничтожении США до конца 2020-го
Наводнение в Техасе в 2017 году, Gao Lu / globallookpress.com

Карлос Кастанеда, американский писатель и мистик, в свое время предсказал уничтожение Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как отмечает автор одного каналов в «Яндекс. Дзен», согласно пророчеству Кастанеды, гибель США должна произойти во второй половине второго десятилетия XXI столетия, то есть до конца 2020 года. Мистик полагал, что территорию страны поглотит океан, говорится в процитированном материале.

Ранее в СМИ озвучили «прогноз Ванги» о глобальном экономическом кризисе в 2020 году. Кроме того, сообщалось, что в сеть выложили предсказание о будущем России, которое приписывается Вольфу Мессингу.

 

ДЦ

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