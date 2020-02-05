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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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«Прогноз Ванги» на «судьбоносный» для человечества 2020 год появился в прессе

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kurer-sreda.ru

«Прогноз Ванги» на «судьбоносный» для человечества 2020 год появился в прессе
Нью-Йоркская фондовая биржа, Wang Ying / globallookpress.com

Текущий год должен стать «судьбоносным» для человечества. Об этом говорится в пророчестве на 2020-й, которое якобы оставила после себя Ванга. Данный прогноз появился в СМИ.

Согласно утверждению сайта kurer-sreda.ru, медиум из Болгарии «предсказала» мировой экономический кризис в первые месяцы года. Кроме того, в 2020-м нужно ждать эпидемии забытой болезни и религиозных столкновений на территории Западной Европы, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в сеть выложили «пророчество Вольфа Мессинга» об испытаниях, которые должны выпасть на долю России. Также сообщалось, что выступившие на телевидении доверенные лица Ванги озвучили предположение, по которому она могла спрогнозировать возникновение китайского коронавируса.

 

ДЦ

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