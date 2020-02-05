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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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«Предсказание Вольфа Мессинга» об испытаниях для России в 2020-м огласили в СМИ

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kurer-sreda.ru

«Предсказание Вольфа Мессинга» об испытаниях для России в 2020-м огласили в СМИ
Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

На страницах отечественных интернет-СМИ появилось пророчество для России, которое якобы принадлежит Вольфу Мессингу. Утверждается, что живший в Советском Союзе менталист предсказал испытания, с которыми придется столкнуться РФ.

Как пишет ресурс kurer-sreda.ru, Мессинг «спрогнозировал» распри и интриги во властных структурах страны, которые могут привести к кадровым перестановкам в политическом руководстве. Также Москву ждет конфликт с агрессивным Китаем, говорится в процитированной публикации.

Ранее в прессе огласили пророчество Парацельса о Третьей мировой войне. Кроме того, сообщалось, что доверенные лица Ванги рассказали о прогнозах экстрасенса, в которых якобы содержится предупреждение о смертельном китайском коронавирусе.

 

ДЦ

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