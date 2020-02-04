Пророчество Парацельса о спасении России в Третьей мировой войне огласили в СМИ

Обнародовано пророчество швейцарского алхимика и астролога Парацельса о Третьей мировой войне. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах русскоязычных интернет-СМИ.
Как пишет портал bb.lv, Парацельс спрогнозировал, что новый глобальный конфликт вспыхнет в XXII столетии. Он начнется с того, что Восток восстанет против Запада, в ходе войны люди будут использовать оружие массового поражения.
В результате погибнет треть населения Земли. При этом Россия спасется и восстановит мир на планете, говорится в процитированной публикации.
Ранее в блогосфере выдвинули версию, по которой православные старцы могли предсказать военное нападение Китая на Россию после вспышки смертельного коронавируса. Также сообщалось, что в сеть выложили пророчество немецкого экстрасенса Алоиса Ирльмайера о поражении Москвы в столкновении с Соединенными Штатами.