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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Пророчество Парацельса о спасении России в Третьей мировой войне огласили в СМИ

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bb.lv

Пророчество Парацельса о спасении России в Третьей мировой войне огласили в СМИ
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Обнародовано пророчество швейцарского алхимика и астролога Парацельса о Третьей мировой войне. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах русскоязычных интернет-СМИ.

Как пишет портал bb.lv, Парацельс спрогнозировал, что новый глобальный конфликт вспыхнет в XXII столетии. Он начнется с того, что Восток восстанет против Запада, в ходе войны люди будут использовать оружие массового поражения.

В результате погибнет треть населения Земли. При этом Россия спасется и восстановит мир на планете, говорится в процитированной публикации.

Ранее в блогосфере выдвинули версию, по которой православные старцы могли предсказать военное нападение Китая на Россию после вспышки смертельного коронавируса. Также сообщалось, что в сеть выложили пророчество немецкого экстрасенса Алоиса Ирльмайера о поражении Москвы в столкновении с Соединенными Штатами.

 

ДЦ

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